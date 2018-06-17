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Росольска и Спирс выиграли турнир в Ноттингеме в паре
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Росольска и Спирс выиграли турнир в Ноттингеме в паре 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полька Алисия Росольска и американка Эбигейл Спирс (3) в финале парного разряда турнира в Ноттингеме оказались сильнее румынки Михаэлы Бузэрнеску и британки Хитер Уотсон со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность решающей встречи составила 1 час 25 минут. Победительницы реализовали 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.
Для 32-летней Росольской этот титул стал восьмым в карьере и первым в текущем сезоне в парном разряде турниров WТА, а 36-летняя Спирс завоевала свой 21-й трофей в общей сложности и первый в 2018 году.
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