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Федерер выиграл турнир в Штутгарте
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Федерер завоевал 98-й титул в карьере, выиграв турнир ATP в Штутгарте 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: EPA
Швейцарец Роджер Федерер выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте.
В финале Федерер победил канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
Для 36-летнего Федерера этот титул стал 98-м в карьере и третьим в нынешнем сезоне. Также эта победа позволит швейцарцу возглавить рейтинг ATP 18 июня.
Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев). В нынешнем сезоне он лидировал в общей сложности семь недель. Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 309 недель (237 недель подряд).
Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд).
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