Надаль сместил Федерера

Испанец Рафаэль Надаль сохранил лидирующую позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте ATP.
Ранее был опубликован обновленный рейтинг ATP, в котором Надаля с первой строчки сместил швейцарец Роджер Федерер, на прошлой неделе одержавший победу на турнире в немецком Штутгарте. В первой десятке чемпионской гонки изменений не произошло. Лучшим из россиян в таблице является Карен Хачанов, который опустился с 23-го места на 26-е.
Чемпионская гонка ATP от 18 июня:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2370
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620
8 (8). Джон Изнер (США) — 1500
9 (9). Чон Хён (Южная Корея) — 1380
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365…
26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 820…
49 (48). Даниил Медведев (Россия) — 582…
66 (64). Андрей Рублев (Россия) — 440…
78 (80). Евгений Донской (Россия) — 402.