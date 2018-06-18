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Мюллер на двух тай-брейках победил Шаповалова в первом круге турнира в Лондоне
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Мюллер на двух тай-брейках победил Шаповалова в первом круге турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Представитель Люксембурга Жиль Мюллер вышел во второй круг турнира в Лондоне, на двух тай-брейках обыграв канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Жиль 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Мюллер поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания).
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