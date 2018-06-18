Братья Зверевы пробились в четвертьфинал турнира в Галле в парном разряде

Немцы Александр Миша Зверевы одержали победу на старте турнира категории ATP 500 в Галле в парном разряде, обыграв пакистанца Айсама-Уль-Хака Куреши и голландца Жана-Жюльена Роже (3) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), [10:8]. Матчболов у их соперников не было. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Братья Зверевы выполнили 12 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали 3 брейк-пойнта. На счету Куреши и Роже 10 подач навылет, 4 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов. В четвертьфинале Александр и Миша встретятся либо с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и новозеландцем Майклом Винусом , либо с немцами Тимом Пуэцем и Яном-Леннардом Штруффом (WC).