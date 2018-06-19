Согласно котировкам, Миша Зверев не пустит Хачанова во 2-й круг турнира в Галле

Согласно котировкам, у Хачанова чуть меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+0,5» гейма — 1.75.

Если Миша Зверев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что он сумеет отыграть фору в 0,5 гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя в этой встрече потребуется три сета, принимаются за 2.10.