Согласно котировкам, Миша Зверев не пустит Хачанова во 2-й круг турнира в Галле 

Россиянин Карен Хачанов 19 июня поспорит с немцем Мишей Зверевым за выход во второй круг турнира АТР в Галле.
Согласно котировкам, у Хачанова чуть меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+0,5» гейма — 1.75.
Если Миша Зверев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что он сумеет отыграть фору в 0,5 гейма, можно поставить за 1.95.
Ставки на то, что для определения победителя в этой встрече потребуется три сета, принимаются за 2.10.