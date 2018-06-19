Цуренко победила Уотсон, Мертенс уступила Якупович в Бирмингеме

Чемпионат.com: последние новости

Аналитики: Макарова выиграет у Корне в первом круге турнира в Бирмингеме

Л. Майер победил Андерсона на старте турнира в Лондоне, не сделав ни брейка

Хачанов победил М. Зверева на старте турнира в Галле, Гаске и Жазири выбыли