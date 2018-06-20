Шарапова, Веснина, Курникова, Серена, Джокович, Кузнецова, Халеп в соцсетях

Веснина посетила матч ЧМ, Халеп почеканила мяч 40 раз, Шарапова готовится к Уимблдону, Курникова Иглесиас смотрят футбол с детьми.

Главное спортивное событие лета — это, конечно, чемпионат мира по футболу. За ним внимательно следят и теннисисты, а некоторым даже посчастливилось посмотреть футбол мирового уровня вживую. Так, Елена Веснина, которая является послом чемпионата мира от Сочи, побывала на пока самом интересном матче этого турнира: Португалия против Испании. Россиянка осталась в восторге от этой встречи, в которой было забито шесть голов, половина из которых на счету Криштиану Роналду

Кто-то смотрит футбол на стадионе, а кто-то на удобном домашнем диване. Именно такой вариант просмотра выбрала Ярослава Шведова , которая, как видно на фотографии, наблюдала за ходом матча Россия — Саудовская Аравия.

Смотрит футбол и Анна Курникова, которая, конечно, поддерживает сборную России, а вот её супруг Энрике Иглесиас переживает за команду Испании. За кого болеют их шестимесячные близнецы Николас и Люси?

Не у всех есть возможность сходить на футбол или даже включить его на экране телевизора, всё-таки теннисный сезон своих оборотов не сбавляет. Дарья Касаткина сейчас находится в Бирмингеме, она выиграла матч первого круга у Кристины Плишковой, хотя чешка подавала на победу: 3:6, 7:5, 6:4. А за пару дней до того Дарья сфотографировалась на фоне необычного памятника.

Сборная США не участвует в чемпионате мира, поэтому Серену этот турнир не особо интересует. Шарапова тоже честно призналась, что не собирается пристально следить за ним. На «Ролан Гаррос» россиянка впервые в этом сезоне порадовала своих болельщиков и дошла до четвертьфинала. Теперь время переключиться на траву. Чемпионка Уимблдона-2004 уже находится в Лондоне и готовится к главному травяному турниру сезона.

До старта соревнований остаётся ещё полторы недели, поэтому есть время и на культурный отдых. Мария побывала в лондонской национальной галерее, которая расположена на Трафальгарской площади. Там представлены образцы западноевропейской живописи середины XIII — конца XIX века.

Уже непосредственно к Уимблдону готовится Рафаэль Надаль и делает это на родных мальоркских кортах. Рафаэль как преданный болельщик футбола наверняка внимательно следит за мундиалем.

Там же, на Мальорке, находится и Светлана Кузнецова . Несколько дней назад она встретилась в Москве с Роберто Карлосом , знаменитым игроком «Реала» и сборной Бразилии, а сейчас она перебралась в Испанию. Уже в первом матче Светлана уступила Анастасии Севастовой 3:6, 3:6.

ATP к старту чемпионата мира подготовила красивый рисунок, на котором все теннисисты предстали в форме цветов их сборных. Александр Зверев отметил, что авторы даже нарисовали его собаку по кличке Лёвик.

Зверев уже проиграл в Галле, он уступил Борне Чоричу 1:6, 4:6. Возможно, хорвату помогла тренировка с Кареном Хачановым. Интересно, что Хачанов играл с другим Зверевым — Мишей, и россиянину удалось выиграть 7:6 (7:5), 6:3.

Анастасия Павлюченкова на этой неделе играла в Бирмингеме, но со жребием ей не повезло: россиянка сразу попала на Гарбинье Мугурусу, которой уступила со счётом 1:6, 2:6. Зато на чемпионате мира и сборная России, и сборная Швеции (родная страна для тренера Анастасии Йоакима Нистрёма) пока показывают максимальные результаты.

Ну а Симона Халеп предпочитает играть в футбол. А вы можете почеканить мяч 40 раз?