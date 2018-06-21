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Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Сан-Хосе
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Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Сан-Хосе 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав участниц турнира в Сан-Хосе, который пройдет с 30 июля по 5 августа, пишет championat.com.
Свое участие подтвердила уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова. А также британка Йоханна Конта, бельгийка Элисе Мертенс, француженка Кристина Младенович и румынка Михаэла Бузэрнеску.
Ранее стало известно, что участие в турнире примут американки Серена Уильямс, Мэдисон Кис, Коко Вандевей, россиянка Мария Шарапова и представительница Беларуси Виктория Азаренко.
Действующей победительницей этих соревнований является Кис.
Ранее этот турнир проводился в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе.
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