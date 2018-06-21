Ещё
Квитова вышла в 1/4 в Бирмингеме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Квитова в двух сетах победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал в Бирмингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Двукратная победительница Уимблдона трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований в Бирмингеме уроженца Биловца поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 5) — Эшли Барти (Австралия). Турнир завершится 24 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Российская теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси довели до слез9
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве159
Британские фанаты шокировали Волгоград355
Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала3
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение