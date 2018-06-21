Квитова вышла в 1/4 в Бирмингеме

Квитова в двух сетах победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал в Бирмингеме

Чешская теннисистка Петра Квитова , посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Двукратная победительница Уимблдона трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 брейк. За выход в полуфинал соревнований в Бирмингеме уроженца Биловца поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 5) — Эшли Барти (Австралия). Турнир завершится 24 июня.