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Маннарино, Лоренци и Доналдсон — во 2-м круге Уимблдона
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Маннарино, Лоренци и Доналдсон — во 2-м круге Уимблдона 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга соревнований 22-й сеяный Маннарино в четырёх партиях обыграл вышедшего из квалификации чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3 1:6 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут. Маннарино 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Гарина 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 брейка.
Также во второй круг вышли итальянец Паоло Лоренци, обыгравший серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, и американец Джаред Доналдсон, взявший верх на Малеком Жазири из Туниса — 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.
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