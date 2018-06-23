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Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье
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Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье 

Чемпионат.com 5 часов назад
Стала известна основная сетка турнира категории ATP 250 в Анталье. Сыграть на турецкой траве в преддверии старта Уимблдона решили, в том числе, французы Адриан Маннарино и Гаэль Монфис, босниец Дамир Джумхур и испанец Фернандо Вердаско. Эта четвёрка получила пропуск во второй круг без игры, поскольку попала в топ-4 сеяных. Отметим, что Вердаско и Монфис при этом получили «уайлд-кард» от организаторов.
Из российских теннисистов в основной сетке сыграет Евгений Донской. В первом раунде его соперником стал литовец Ричардас Беранкис, а во втором круге победитель их матча встретится с Маннарино. Также в основную сетку может пробиться Михаил Южный, вышедший в решающий раунд квалификации.
Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».
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