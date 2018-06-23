Касаткина, Макарова, Кузнецова, Павлюченкова узнали соперниц в Истбурне 

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Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье

11 эйсов помогли Марии выйти в 1/4 финала соревнований в Испании

Димитров одолел Джумхура и может сыграть с Джоковичем на турнире в Лондоне