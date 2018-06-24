Кубот и Мело победили Зверевых в финале и защитили титул в Галле

Матч продолжался 1 час 27 минут. Кубот и Мело выполнили 3 эйса, допустили 5 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Зверевых 4 подачи навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для Лукаша и Марсело это второй титул в нынешнем сезоне. Отметим, что они являлись здесь действующими чемпионами, а через неделю им предстоит защита титула на Уимблдоне.