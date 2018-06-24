Ещё
Кубот и Мело победили Зверевых в финале и защитили титул в Галле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубот и Мело победили Зверевых в финале и защитили титул в Галле 

Чемпионат.com 1 час назад
Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (1) завоевали титул на турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), обыграв братьев Александра и Мишу Зверевых — 7:6 (7:1), 6:4.
Матч продолжался 1 час 27 минут. Кубот и Мело выполнили 3 эйса, допустили 5 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Зверевых 4 подачи навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Для Лукаша и Марсело это второй титул в нынешнем сезоне. Отметим, что они являлись здесь действующими чемпионами, а через неделю им предстоит защита титула на Уимблдоне.
Чемпионат.com: последние новости
Бабош и Младенович выиграли турнир в Бирмингеме в парном разряде Рыбарикова победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме Павлюченкова выиграет у Кырсти на старте турнира в Истбурне, уверены эксперты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна сборная осталась без ЧМ в России84
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018165
Сборная Египта возмутилась заявлениями CNN о Салахе14
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова103
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение