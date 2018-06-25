Ещё
Шарапова опустилась в рейтинге WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Россиянка Мария Шарапова опустилась с 23-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова на прошедшей неделе не принимала участия в турнирах в WTA.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — сохранила 14-ю строчку.
Рейтинг WTA от 25 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…
24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
49 (50). Елена Веснина (Россия) — 1060…
57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 964.
ТАСС: последние новости
Надаль сместил Федерера с первого места рейтинга АТР СМИ: теннисистка Макарова сыграет на Уимблдоне в паре со Звонаревой Волевая победа сборной Швейцарии в матче ЧМ разозлила сербов
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем82
ЧМ-2018: немцев накажут за неприличные жесты3
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут3
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение