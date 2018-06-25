Шарапова опустилась в рейтинге WTA

Мария Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 23-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова на прошедшей неделе не принимала участия в турнирах в WTA.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — сохранила 14-ю строчку.

Рейтинг WTA от 25 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…

24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943…