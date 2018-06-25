Шарапова опустилась в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 23-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова на прошедшей неделе не принимала участия в турнирах в WTA.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — сохранила 14-ю строчку.
Рейтинг WTA от 25 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…
24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
49 (50). Елена Веснина (Россия) — 1060…
57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 964.