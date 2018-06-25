Ещё
Надаль сместил Федерера с первого места
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль сместил Федерера с первого места рейтинга АТР 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации.
Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера, который в воскресенье не смог защитить титул на турнире в немецком Галле, проиграв в финале 21-летнему хорвату Борне Чоричу. Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.
Лучший из россиян, Андрей Рублев, опустился с 32-го на 34-е место.
Рейтинг ATP от 25 июня:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 8720,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080,
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5060,
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4780,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) — 3070…
21 (34). Борна Чорич (Хорватия) — 1745…
34 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1281…
40 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1130…
59 (53). Даниил Медведев (Россия) — 917…
82 (76). Евгений Донской (Россия) — 706…
100 (94). Михаил Южный (Россия) — 571.
ТАСС: последние новости
Мария Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA СМИ: теннисистка Макарова сыграет на Уимблдоне в паре со Звонаревой СМИ: российская теннисистка Веснина снялась c Уимблдона
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем82
ЧМ-2018: немцев накажут за неприличные жесты3
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут3
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение