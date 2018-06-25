Надаль сместил Федерера с первого места

Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации.
Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера, который в воскресенье не смог защитить титул на турнире в немецком Галле, проиграв в финале 21-летнему хорвату Борне Чоричу. Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.
Лучший из россиян, Андрей Рублев, опустился с 32-го на 34-е место.
Рейтинг ATP от 25 июня:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 8720,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080,
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5060,
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4780,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) — 3070…
21 (34). Борна Чорич (Хорватия) — 1745…
34 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1281…
40 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1130…
59 (53). Даниил Медведев (Россия) — 917…
82 (76). Евгений Донской (Россия) — 706…
100 (94). Михаил Южный (Россия) — 571.