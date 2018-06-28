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Звонарева вышла в основную сетку Уимблдона
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Звонарева вышла в основную сетку Уимблдона 

Газета.Ru 28 июня 2018
Россиянка Вера Звонарева обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд и вышла в основную сетку Уимблдона. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.
На счету Звонаревой одна допущенная ошибка, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.
Доулхайд совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк.
Ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко обыграла свою соотечественницу Софью Жук и пробилась в основную сетку Уимблдона.
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