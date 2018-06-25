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Павлюченкова проиграла Плишковой
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Павлюченкова в трёх партиях проиграла Кар. Плишковой в Истбурне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA Premier в Истбурне (Великобритания), уступив второй сеяной, чешке Каролине Плишковой, в трёх партиях — 4:6, 6:2, 3:6. По личным встречам Каролина повела со счётом 6-0.
Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Плишкова 12 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Следующей соперницей Плишковой станет или её соотечественница Барбора Стрыцова (14), или хорватка Донна Векич.
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