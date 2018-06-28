Томич разгромно проиграл в третьем круге квалификации на Уимблдон

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минут. На счету Томича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 5. Бемельманс выполнил 17 подач навылет, 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 имевшихся.

Томич занимает 162-ю строчку в рейтинге ATP. Лучшим результатом 25-летнего теннисиста на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2011 году.