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Томич разгромно проиграл в третьем круге квалификации на Уимблдон
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Томич разгромно проиграл в третьем круге квалификации на Уимблдон 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Представитель Австралии экс семнадцатая ракетка мира Бернард Томич (30) уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу (2) в финальном раунде квалификации на Уимблдон — 3:6, 1:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минут. На счету Томича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 5. Бемельманс выполнил 17 подач навылет, 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 имевшихся.
Томич занимает 162-ю строчку в рейтинге ATP. Лучшим результатом 25-летнего теннисиста на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2011 году.
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