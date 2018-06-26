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Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье
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Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье 

Чемпионат.com 4 часа назад
Россиянин Константик Кравчук в паре с турком Туной Алтуно уступили в первом раунде соревнований в Анталии четвёртому сеяному дуэту Андрес Мольтени (Аргентина) / Ханс Подлипник (Чили) — 4:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час. На счету Кравчука и Алтуно 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованных брейк— пойнта из 2. Победители матча выполнили 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 4 имевшихся.
Соперниками Мольтени и Подлипника в матче второго раунда станут Марсело Демолинер (Бразилия) / Сантьяго Гонсалес (Мексика).
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