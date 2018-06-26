Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье

Россиянин Константик Кравчук в паре с турком Туной Алтуно уступили в первом раунде соревнований в Анталии четвёртому сеяному дуэту Андрес Мольтени (Аргентина) / Ханс Подлипник (Чили) — 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час. На счету Кравчука и Алтуно 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованных брейк— пойнта из 2. Победители матча выполнили 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 4 имевшихся.