Ещё
Веселы выбил Вердаско с турнира в Анталье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Веселы выбил Вердаско с турнира в Анталье 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Иржи Веселы вышел в четвертьфинал турнира в Анталье. Чех в двух сетах победил третьего «сеяного» Фернандо Вердаско.
Следующим соперником Веселы станет Николоз Басилашвили из Грузии.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya
Призовой фонд 426 145 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Мариуш Копил (Румыния) — Джем Илькель (Турция, WC) — 6:4, 7:6 (7:5)
Мирза Башич (Босния и Герцеговина) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:3  Второй круг
Иржи Веселы (Чехия) — Фернандо Вердаско (Испания, 3, WC) — 6:3, 7:5  Николоз Басилашвили (Грузия) — Душан Лайович (Сербия, 8) — 6:4, 2:6, 7:5
Спорт-Экспресс: последние новости
Макарова будет играть со Звонаревой на "Уимблдоне" из-за травмы Весниной Севастова и Касаткина сыграют в третьем круге турнира в Истборне Чилич вышел во второй круг турнира в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марадону унесли с трибуны «Санкт-Петербург Арены»32
Британского журналиста удивила Россия3
Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами29
Футболист сборной России назван худшим игроком ЧМ
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ72
Видео
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение