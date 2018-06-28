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Каролин Возняцки: Не вижу причин, по которым не могу выиграть Уимблдон
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Каролин Возняцки: Не вижу причин, по которым не могу выиграть Уимблдон 

Советский спорт 28 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
«Я всегда ставлю перед собой максимальные цели. На Уимблдоне очень много опасных соперниц, поэтому ради успеха на турнире необходимо обыграть каждую из них. На мой взгляд, я хорошо играю на травяном покрытии, так что не вижу причин, по которым не могу побороться за победу на Уимблдоне. Для меня самым сложным турниром „Большого шлема“ является »Ролан Гаррос», но на всех остальных мэйджорах я способна добиться итогового успеха», — цитирует Возняцки Tennis World USA.
Уимблдон в 2018 году пройдет со 2 июля по 15.
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