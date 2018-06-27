Калинич: сборная Хорватии на ЧМ-2018 способна дойти как минимум до четвертьфинала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. / ТАСС /. Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич очень рад, что его команде удалось не потерять в групповом турнире чемпионата мира ни одного очка, и надеется, что на этом турнире хорваты сумеют дойти как минимум до четвертьфинала. Об этом Калинич сообщил журналистам.

Сборная Хорватии в групповом турнире ЧМ-2018 последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1).

"Исландцы для нас стали очень серьезными соперниками, борьба на поле шла все 90 минут. Мы надеемся, что и дальше будем идти по турниру в том же темпе. Я думаю, что нам по силам пройти как минимум в четвертьфинал. Теперь мы будем думать о том, как нам взять верх над соперником в первом раунде плей-офф", — сказал Калинич.

Соперником сборной Хорватии в 1/8 финала станет команда Дании. Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.