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Калинич: сборная Хорватии на ЧМ-2018 способна дойти как минимум до четвертьфинала
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Калинич: сборная Хорватии на ЧМ-2018 способна дойти как минимум до четвертьфинала 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич очень рад, что его команде удалось не потерять в групповом турнире чемпионата мира ни одного очка, и надеется, что на этом турнире хорваты сумеют дойти как минимум до четвертьфинала. Об этом Калинич сообщил журналистам.
Сборная Хорватии в групповом турнире ЧМ-2018 последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1).
"Исландцы для нас стали очень серьезными соперниками, борьба на поле шла все 90 минут. Мы надеемся, что и дальше будем идти по турниру в том же темпе. Я думаю, что нам по силам пройти как минимум в четвертьфинал. Теперь мы будем думать о том, как нам взять верх над соперником в первом раунде плей-офф", — сказал Калинич.
Соперником сборной Хорватии в 1/8 финала станет команда Дании. Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.
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