Ещё
Сочинский теннисист Ален Авидзба выиграл международный турнир в Тулузе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сочинский теннисист Ален Авидзба выиграл международный турнир в Тулузе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Во французской Тулузе завершился турнир международной федерации тенниса «Futures». За награды соревнований, чей призовой фонд составлял 25 тысяч долларов, боролся 18-летний теннисист из Сочи Ален Авидзба.
Дойдя до финала, в главном матче Ален обыграл третьего сеянного игрока турнира — хозяина корта Фабьена Ребула. Решающий поединок завершился в пользу россиянина со счетом 7:6 (6) 6:3.
Стоит отметить, что Фабьен на четыре года старше сочинца и занимает 392-е место в рейтинге ATP. Авидзба располагается на 785-й позиции.
ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса с 1998 года. Рейтинг, который набирают спортсмены на этих турнирах, дает им билет для участия в турнирах уровней ATP Challenger, а затем ATP-тура.
Советский спорт: последние новости
Касаткина посеяна на Уимблдоне 14-й, Шарапова – 24-й Макарова проиграла Цибулковой на турнире в Истбурне Чилич обыграл Кириоса в полуфинале турнира в Лондоне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев108
Египет обвинил Чечню в поражении сборной96
Как заработать на следующих матчах ЧМ1
Иностранные фанаты в советской Москве7
Над Германией нависла угроза из-за матча в Казани
Видео
01:10
Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение