Сочинский теннисист Ален Авидзба выиграл международный турнир в Тулузе

Во французской Тулузе завершился турнир международной федерации тенниса «Futures». За награды соревнований, чей призовой фонд составлял 25 тысяч долларов, боролся 18-летний теннисист из Сочи Ален Авидзба

Дойдя до финала, в главном матче Ален обыграл третьего сеянного игрока турнира — хозяина корта Фабьена Ребула. Решающий поединок завершился в пользу россиянина со счетом 7:6 (6) 6:3.

Стоит отметить, что Фабьен на четыре года старше сочинца и занимает 392-е место в рейтинге ATP. Авидзба располагается на 785-й позиции.

ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса с 1998 года. Рейтинг, который набирают спортсмены на этих турнирах, дает им билет для участия в турнирах уровней ATP Challenger, а затем ATP-тура.