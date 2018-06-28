Возняцки: «Я прекрасно играю на траве и хочу выиграть Уимблдон» 

Датская теннисистка Каролина Возняцки считает, что ей по силам побороться за победу на стартующем на следующей неделе Уимблдоне.
”Я считаю, что прекрасно играю на траве. Худшие шансы на победу я имею на Открытом чемпионате Франции на грунте. На остальных турнирах «Большого шлема» я могу бороться за победу. Без сомнений, я хочу выиграть Уимблдон, это моя цель. В любом случае, для достижения успеха нужно будет победить целый ряд сильных соперниц”, — приводит слова Возняцки tennisworldusa.сom.
Напомним, что в нынешнем сезоне Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии.