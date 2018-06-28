Соболенко обыграла Плишкову в 1/4 финала турнира в Истбурне 

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Истбурне, в трех партиях обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.
За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радванской.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5)