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Федерер выступит на Уимблдоне в 20-й раз
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Федерер выступит на Уимблдоне в 20-й раз 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в статусе действующего чемпиона откроет очередной розыгрыш Уимблдона на Центральном корте.
Это будет двадцатое выступление ветерана подряд на кортах одного турнира «Большого шлема».
Федерер стал пятым игроком в истории, которому удалось выступить в основной сетке отдельно взятого турнира «Большого шлема». Ранее аналогичным достижением отличились Джимми Коннорс (US Open), Андре Агасси (Уимблдон), Фабрис СантороРолан Гаррос») и Ллейтон Хьюитт (Australian Open).
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