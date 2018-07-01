Федерер выступит на Уимблдоне в 20-й раз 

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в статусе действующего чемпиона откроет очередной розыгрыш Уимблдона на Центральном корте.
Это будет двадцатое выступление ветерана подряд на кортах одного турнира «Большого шлема».
Федерер стал пятым игроком в истории, которому удалось выступить в основной сетке отдельно взятого турнира «Большого шлема». Ранее аналогичным достижением отличились Джимми Коннорс (US Open), Андре Агасси (Уимблдон), Фабрис Санторо («Ролан Гаррос») и Ллейтон Хьюитт (Australian Open).