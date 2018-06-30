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Бачински снялась с Уимблдона
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Бачински снялась с Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс девятая ракетка мира швейцарка Тимя Бачински приняла решение пропустить Уимблдон из-за последствий разрыва икроножной мышцы.
Из-за различных повреждений теннисистка провела только четыре матча в этом сезоне, не сумев выиграть ни одного. В начале мая 29-летняя теннисиcтка снялась с турнира в Рабате — во время подготовки к соревнованиям она получила разрыв икроножной мышцы. Ожидалось, что Тимя сможет сыграть на «Ролан Гаррос», но девушка решила пропустить грунтовый Мэйджор ради подготовки к Уимблдону.
Лучшим результатом Бачински на лондонских кортах Уимблдона стал выход в 1/4 финала в 2015 году. Её место в основной сетке займёт колумбийка Мариана Дуке-Мариньо.
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