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Болелли установил рекорд по количеству попаданий на «Шлемы» как «лаки-лузер»
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Болелли установил рекорд по количеству попаданий на «Шлемы» как «лаки-лузер» 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянец Симоне Болелли, в финале квалификации Уимблдона в трёх сетах проигравший американцу Брэдли Клану, попал в основную сетку благодаря отказу от выступления на турнире украинца Александра Долгополова. На протяжении всего сезона украинца беспокоят проблемы с кистью. С середины января Александр провел всего два поединка, уступив в первых раундах соревнований в Марракеше и Риме.
Болелли тем самым установил своеобразный рекорд, став первым теннисистом в истории, который пять раз попал в основную сетку турнира «Большого шлема» в качестве «лаки-лузера». Интересно, что месяц назад на «Ролан Гаррос» он также заменил Долгополова и вместо него сыграл с испанцем Рафаэлем Надалем, у которого едва не взял сет.
Ранее канадец Петер Полански стал первым теннисистом в истории, который сумел попасть в основную сетку турниров «Большого шлема» в качестве «лаки-лузера» три раза подряд.
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