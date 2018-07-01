MX Player превратится в стриминговый сервис

Mx Player — один из самых популярных видеоплееров на Android. По крайней мере, я не знаю более лучших решений для просмотра видеороликов, расположенных в памяти устройства. Однако пришло время попрощаться с прежней функциональностью. И это очень печально.

Индийская компания Times Internet купила MX Player за 140 млн долларов. И это первая на моей памяти подобная покупка видеоплеера. Суть заключается в том, что MX Player очень популярен в Индии. Некоторые индийские производители смартфонов даже предустанавливают данный плеер в свои устройства.

MX Player в Индии ежемесячно используют 175 млн пользователей, ежедневно приложение скачивают 1,2 млн пользователей (из них 350 тысяч из Google Play), поэтому столь высокая стоимость сделки неудивительна. К тому же планы у Times Internet очень амбициозные. Ребята планируют представить пользователям MX Player стриминговый видеосервис, который предложит как минимум 20 оригинальных шоу и более 50 тысяч единиц контента на различных языках в первый год. Основная сумма потраченных на сделку средств должна уйти на разработку контента.

Сервис должен стать молодежной альтернативой местному индийскому телевидению. У MX Player неплохие шансы на успех в Индии, ведь там ежедневно посещают данное приложение 50 млн пользователей. Аналоги Hotstar (14,1 млн) и JioTV (7,4 млн) сильно отстают.

Проект планируется распространять в формате Freemium, в дальнейшем компания интегрирует в сервис платные подписки, она планирует получить 100 млн активных пользователей. Стриминговый сервис на основе MX Player планируется запустить уже в августе этого года.

Пока неизвестно, что станет с MX Player в конечном итоге. Было бы неплохо, если бы компания реализовала стриминговые возможности только для индийского рынка, потому что MX Player полюбился многим как плеер, а не как очередной Netflix

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Источник заглавной картинки: androidauthority

По материалам techcrunch