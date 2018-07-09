Касаткина впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьеры вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Великобритании.

В матче 1/8 финала Касаткина одержала победу над бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась два часа восемь минут.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с немкой Ангеликой Кербер.