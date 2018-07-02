Эдмунд поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP 

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 2 июля британец Кайл Эдмунд поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 25-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 2 июля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3660. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3495. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985. 6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2870. 7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620. 8 (8). Джон Иснер (США) — 1500. 9 (11). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 1440. 10 (9). Борна Чорич (Хорватия) — 1420. … 25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 865… 46 (43). Даниил Медведев (Россия) — 627… 75 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 440… 84 (80). Евгений Донской (Россия) — 402.