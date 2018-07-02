Донской уступил Кольшрайберу и вылетел с Уимблдона

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута. На счету Кольшрайбера 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 имевшихся. Российский теннисист 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.