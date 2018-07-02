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Донской уступил Кольшрайберу и вылетел с Уимблдона
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Донской уступил Кольшрайберу и вылетел с Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянин Евгений Донской в трёх партиях матча первого раунда Уимблдона уступил немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу (25) — 2:6, 4:6, 5:7.
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута. На счету Кольшрайбера 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 имевшихся. Российский теннисист 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.
Во втором раунде Кольшрайбер сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) — Майкл Ммо (США).
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