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Кэш: Джокович — неудачник на фоне Надаля и Федерера
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Кэш: Джокович — неудачник на фоне Надаля и Федерера 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Австралийский экс-теннисист Пэт Кэш, побеждавший на Уимблдоне-1987, прокомментировал расстановку сил в мужском Туре, где главными звездами уже много лет остаются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
«Я не могу понять, как подобное удается Надалю. Думаю, что он просто одержим своим делом, иначе нельзя объяснить его невероятное желание играть. Аналогичная ситуация и у Федерера. Почему он так хорош в свои 36 лет?
Тот же Джокович на фоне этих ребят выглядит неудачником. Они подняли планку очень высоко. Новак провел фантастический сезон в 2015-м году, но очень быстро потерял мотивацию», — цитирует Кэша Tennis World USA.
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