Кэш: Джокович — неудачник на фоне Надаля и Федерера

Австралийский экс-теннисист Пэт Кэш, побеждавший на Уимблдоне-1987, прокомментировал расстановку сил в мужском Туре, где главными звездами уже много лет остаются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер

«Я не могу понять, как подобное удается Надалю. Думаю, что он просто одержим своим делом, иначе нельзя объяснить его невероятное желание играть. Аналогичная ситуация и у Федерера. Почему он так хорош в свои 36 лет?

Тот же Джокович на фоне этих ребят выглядит неудачником. Они подняли планку очень высоко. Новак провел фантастический сезон в 2015-м году, но очень быстро потерял мотивацию», — цитирует Кэша Tennis World USA.