Макарова сломила сопротивление Возняцки и пробилась в третий круг Уимблдона 

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах Лондона. Уроженка Москвы обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:4, 1:6, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Макарова выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Возняцки 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Макарова — Возняцки.
За выход в четвёртый круг Макарова поспорит с чешкой Люси Шафаржовой, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32).