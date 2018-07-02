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Чилич и Керри — во втором круге Уимблдона
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Чилич и Керри — во втором круге Уимблдона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Прошлогодний финалист Уимблдона Марин Чилич вышел во второй круг травяного турнира «Большого шлема», переиграв в трех сетах японца Йошихито Нишиоку — 6:1, 6:4, 6:4. Идут дальше также прошлогодний полуфиналист Сэм Керри, «посеянный» 11-м, и австриец Деннис Новак.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:4, 6:4  Сэм Керри (США, 11) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:3  Деннис Новак (Австрия, Q) — Петер Полански (Канада, LL) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)
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