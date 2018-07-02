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Жителей Центрального округа пригласили поучаствовать в турнирах по большому теннису
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Жителей Центрального округа пригласили поучаствовать в турнирах по большому теннису 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На корте в Таганском районе 7 и 8 июля состоятся любительские турниры по большому теннису.
— В первый день мы проведем соревнования в парном разряде, а на следующий день все желающие сразятся в поединках один на один. Для участия необходимо записаться по телефону нашего клуба. Однако спортсмены смогут прийти в день проведения турнира и при наличии свободных мест принять участие в соревновании, — поделилась информацией заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский» Елена Гусева.
Всех желающих приглашают к 9:00. Соревнования начнутся в 10:00. Для участия необходимо лишь наличие ракетки и мяча. Теннисный турнир пройдет по адресу: Ковров переулок, дом 16.
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