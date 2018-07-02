Жителей Центрального округа пригласили поучаствовать в турнирах по большому теннису

На корте в Таганском районе 7 и 8 июля состоятся любительские турниры по большому теннису.

— В первый день мы проведем соревнования в парном разряде, а на следующий день все желающие сразятся в поединках один на один. Для участия необходимо записаться по телефону нашего клуба. Однако спортсмены смогут прийти в день проведения турнира и при наличии свободных мест принять участие в соревновании, — поделилась информацией заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский» Елена Гусева

Всех желающих приглашают к 9:00. Соревнования начнутся в 10:00. Для участия необходимо лишь наличие ракетки и мяча. Теннисный турнир пройдет по адресу: Ковров переулок, дом 16.