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Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвёртый круг Уимблдона
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Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвёртый круг Уимблдона 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Eurosport
Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в четвёртый круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв представительницу Чехии Люси Шафаржову со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Екатерина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне.
За выход в четвертьфинал Макарова поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
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