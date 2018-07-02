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Доминик Тим — Маркос Багдатис. Прогноз и ставки на теннисный матч 3 июля
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Доминик Тим — Маркос Багдатис. Прогноз и ставки на теннисный матч 3 июля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Доминик Тим
Австриец является седьмой ракеткой мира, а в нынешнем сезоне на его счету три ярких достижения. Первое — титул на турнире в Буэнос-Айресе, второе — победа над первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Мадрида (7:5, 6:3). Доминик Тим дошел до финала, где уступил немцу Александру Звереву.
Последнее и самое яркое — финал «Ролан Гаррос». Довольно странным было решение австрийца прямо перед Парижем сыграть в Лионе, где он взял титул. Тем не менее, усталости у Доминика замечено не было, он вышел в финал «Шлема», а уже там уступил Надалю (4:6, 3:6, 2:6).
Перед Уимблдоном Тим провел два матча в Галле. Удалось обыграть Михаила Южного, а в следующем поединке сильнее был японец Ючи Сугита. Тем не менее, выводы делать не стоит, ведь Уимблдон — большой турнир, на который настрой у финалиста «Ролан Гаррос» будет соответствующий.
Маркос Багдатис
Киприот занимает 95-ю строчку рейтинга АТР, а главным его оружием является опыт. В далеком 2006-м году Багдатис даже вышел в финал Australian Open, что стало главным достижением его карьеры. В том же «золотом» сезоне ему удалось побывать в полуфинале Уимблдона.
С тех пор прошло 12 лет, поменялось практически все. 33-летний теннисист ощутимо сдал и находится на закате своей карьеры. За спиной у Маркоса только одно — серия из шести подряд поражений, а на «Ролан Гаррос» он был вынужден сняться из-за травмы.
Единственный матч на траве Багдатис провел в Анталье, где уступил 157-й ракетке мира Блажу Кавчичу в двух сетах. Вполне вероятно, что уже до конца сезона Багдатис не задержится в топ-100.
Прогноз
Тим молод и амбициозен. Его задача — продолжать покорять «Шлемы», как это удалось (почти) в Париже. Багдатис не всегда был равным соперником для элитных игроков даже на своем пике, а теперь — тем более. Предлагаем поставить на победу Тима в трех сетах за 1,96.
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