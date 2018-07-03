Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Вихлянцева на Уимблдоне

3 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Великобритании Йоханна Конта (22) и россиянка Наталья Вихлянцева . Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Вихлянцева на Уимблдоне.

Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с француженкой Ализе Корне, либо со словачкой Доминикой Цибулковой.