3 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Великобритании Йоханна Конта (22) и россиянка Наталья Вихлянцева. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Вихлянцева на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с француженкой Ализе Корне, либо со словачкой Доминикой Цибулковой.