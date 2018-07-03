Вихлянцева и Павлюченкова покидают Уимблдон

Российские теннисистки Вихлянцева и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг Уимблдона

Россиянки Наталья Вихлянцева Анастасия Павлюченкова не сумели преодолеть барьер первого круга на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне, который проходит в Лондоне.

В стартовом матче на турнире Вихлянцева уступила британке Йоханне Конте. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу представительницы Великобритании.

Павлюченкова в трёх сетах потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй. Матч продолжавшийся 2 часа и 7 минут завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Во втором круге Конта сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой, а Шувэй — с испанкой Ларой Арруабарреной.