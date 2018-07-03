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Дель Потро обыграл немца Гойовчика в первом раунде Уимблдона
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Дель Потро обыграл немца Гойовчика в первом раунде Уимблдона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграла представителя Германии Петера Гойовчика (6:3, 6:4, 6:3). Матч продолжался один час и 50 минут.
В следующем раунде аргентинец сыграет с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:3  Бернард Томич (Австралия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша, LL) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:3, 6:2, 6:4  Фелисиано Лопес (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2  Раду Албот (Молдавия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1
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