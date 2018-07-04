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Екатерина Макарова — Каролина Возняцки. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе
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Екатерина Макарова — Каролина Возняцки. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Екатерина Макарова — Каролина Возняцки во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в среду, 4 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 20 геймов.
«Возняцки считают одним из фаворитов турнира, но мне так не кажется. Все-таки скорости в ударах у нее не хватает. Нельзя постоянно выигрывать за счет чужой скорости. Попадется соперница, которая будет забивать Возняцки, и та просто не будет успевать. У Кати Макаровой была такая игра, мощная, атакующая, но в последнее время она редко ее показывает. Нет у нее стабильности, потеряна уверенность.
Но все-таки думаю, что она сейчас настроится. Для нее это большой шанс. Главное — не перенервничать. Нужно просто сыграть в свой теннис и не допустить слишком много простых ошибок. Тогда все может получиться. Макарова прошла сложную соперницу в первом круге — Петру Мартич. Она не была фаворитом в том матче. Возможно, тот успех ее раскрепостит.
Считаю, что 19,5 гейма — это не так много, Макаровой по силам затянуть этот матч».
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