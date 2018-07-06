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Шафаржова выбьет Макарову в третьем круге Уимблдона, уверены эксперты
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Шафаржова выбьет Макарову в третьем круге Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:4, 1:6, 7:5. За выход в четвёртый круг Макарова 6 июля поспорит с чешкой Люси Шафаржовой.
Согласно котировкам, у чешки больше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+2,5» гейма — 1.83. Если Шафаржова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.87. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.25.
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