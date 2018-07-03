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Шарапова уступила Дьяченко на Уимблдоне
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Шарапова уступила Дьяченко в первом круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Шарапова (24) в первом круге Уимблдона уступила соотечественнице Виталии Дьяченко (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 3 часа 7 минут. 31-летняя Шарапова, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 10 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 6 геймов на своей подаче.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
За выход в третий круг Дьяченко поспорит с американкой Софьей Кенин, одолевшей гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 1:6, 6:1.
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