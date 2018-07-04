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Тарпищев вступился за Шарапову
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Тарпищев: к траве надо привыкнуть, а Шарапова почти не играла на этом покрытии 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Марии Шараповой с Уимблдона. Впервые в карьере россиянка не сумела преодолеть стадию первого раунда травяного мэйджора. В трёх партиях она уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.
«Лидерам всегда тяжело играть первые круги. Тем более — Шараповой, ведь она снялась с Ноттингема. Она просто не вработалась. Пройди она пару кругов, может быть, всё было бы нормально. Дьяченко, у которой нет выдающихся результатов, быстро играет. Шараповой не хватило стабильности. Те недостатки, которые есть у Маши от недоигранности, сказались. Отсюда столько брака.
Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего, ей нужно просто играть побольше. Это поражение психологически не надломит Машу. Поступательный рост Шараповой не имеет никакого отношения к этому поражению. К траве надо привыкнуть, а у неё было две недели, из которых почти половину она потеряла из-за травмы. Надо наиграться — и всё», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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