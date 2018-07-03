Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона 

Российская теннисистка впервые в карьере потерпела поражение на старте Уимблдона, сообщает "Советский спорт".
В первом круге россиянка проиграла соотечественницы Виталии Дьяченко со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.
На счету Шараповой 13 поражений во втором круге турнира, пять — в четвертом, три — в полуфинале и одно — в финале.
Также спортсменка становилась победительницей Уимблдона в 2004 года.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла хорватку Яну Фетт и вышла во второй круг Уимблдона.