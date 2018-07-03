Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона

Российская теннисистка впервые в карьере потерпела поражение на старте Уимблдона, сообщает "Советский спорт"

В первом круге россиянка проиграла соотечественницы Виталии Дьяченко со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

На счету Шараповой 13 поражений во втором круге турнира, пять — в четвертом, три — в полуфинале и одно — в финале.

Также спортсменка становилась победительницей Уимблдона в 2004 года.