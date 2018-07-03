Виландер: Я не считаю Шарапову фаворитом Уимблдона, но она может победить»

«Думаю, Мария вернулась к своей лучшей физической форме, так что ей может помешать лишь нехватка уверенности в своих силах. Это Уимблдон, и она верит, что может его выиграть. Не так много игроков знают, как выигрывать турниры «Большого шлема», как играть на центральном корте. Мария это знает.

Я не считаю ее фаворитом. Если сравнивать ее с Сереной, то всегда впереди оказывается Уильямс. Но Мария может победить. Будем ждать ее прорыва, но когда он случится, мы не знаем. Может, все решит одна игра, например, в четвертьфинале, когда она в упорной борьбе возьмет партию или отыграет сетболы. На таком уровне все могут решить мелочи», — цитирует эксперта Evening Standard.