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Виландер: Я не считаю Шарапову фаворитом Уимблдона, но она может победить»
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Виландер: Я не считаю Шарапову фаворитом Уимблдона, но она может победить» 

SPORT24.ru 22 часа назад
Экс-первая ракетка мира Матс Виландер поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на Уимблдоне-2018.
«Думаю, Мария вернулась к своей лучшей физической форме, так что ей может помешать лишь нехватка уверенности в своих силах. Это Уимблдон, и она верит, что может его выиграть. Не так много игроков знают, как выигрывать турниры «Большого шлема», как играть на центральном корте. Мария это знает.
Я не считаю ее фаворитом. Если сравнивать ее с Сереной, то всегда впереди оказывается Уильямс. Но Мария может победить. Будем ждать ее прорыва, но когда он случится, мы не знаем. Может, все решит одна игра, например, в четвертьфинале, когда она в упорной борьбе возьмет партию или отыграет сетболы. На таком уровне все могут решить мелочи», — цитирует эксперта Evening Standard.
Первой ракеткой мира остается румынка Симона Халеп, однако в топ-10 рейтинга произошло несколько изменений: чешка Петра Квитова сместила с седьмой позиции соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелик Кербер выбила из топ-10 американку Мэдисон Киз.
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