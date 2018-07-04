Какая боль

Мария использовала тактику Серены

«После " Ролан Гаррос ", который она покинула 6 июня, спортсменка не провела ни одного официального матча. В рамках подготовки к Уимблдону она должна была сыграть на траве в Бирмингеме, однако неожиданно отказалась, объяснив свое решение несколько туманной формулировкой: «У меня хорошие воспоминания о Бирмингеме. Я расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Мне необходимо заботиться о своем теле, иногда это вынуждает принимать такие решения».

Судя по всему, теннисистка намеренно взяла трехнедельную паузу, чтобы полностью восстановиться от изматывающего французского «мэйджора».

Примерно по такой же тактике действовала Серена Уильямс в преддверии «Ролан Гаррос», однако американке это не очень помогло: перед матчем 1/8 (как раз против Шараповой) она повредила руку и была вынуждена сняться с соревнований», — отметила автор «Газеты.ru» Эльвира Харунова.

Дьяченко — не самая удобная соперница для очередного возвращения Шараповой

«Шарапова не проводила официальных матчей после «Ролан Гаррос», а траву почувствовать могла только на показательном турнире в Херлингеме, где провела два матча — проиграла Марии Саккари и победила Наталью Вихлянцеву

Едва ли Дьяченко можно назвать удачной соперницей для того, чтобы начать турнирный путь и попытаться нащупать свою игру. Ведь от нее никогда не знаешь, чего ожидать. Вот и на этот раз сюрприз удался что надо.

Откровенно говоря, в начале встречи, проходившей на третьем по значимости корте комплекса при почти полных трибунах, качество игры оставляло желать лучшего. После одного-двух ударов то одна, то другая теннисистка допускали ошибки. Но такой уж у обеих стиль.

Шарапова трижды выходила вперед с брейком и трижды после этого отдавала свою подачу. В том числе и в восьмом гейме после медицинского тайм-аута соперницы, которую побеспокоили боли в нижней части спины. Хотя у Дьяченко все было не так плохо — шикарный прием на вылет на ключевом мяче это подтвердил. В 9-м гейме Виталия, отыграв два брейк-пойнта, свою подачу, наконец, удержала — Марию подвел неудачно исполненный укороченный. Подтянулась и Шарапова. Судьба стартовой партии решалась на тай-брейке, где 24-я «сеяная» опять же повела в счете и на этот раз его удержала — 7:6 (7:3).

При том, что идеального тенниса Мария не показывала, выглядела она весьма сконцентрированной и провалов себе не позволяла. При 2:0 во втором сете она с 0:40 спасла свою подачу, сначала превзойдя Дьяченко в затяжном обмене ударами, а потом здорово пробив по линии, и упрочила преимущество до 3:0. Раннего брейка Шараповой , казалось, будет достаточно.

Плиссированная юбка ее оригинального платья кокетливо развивалась на ветру, а сама теннисистка стремилась к победе. Пошли и укороченные, и «свечки». Дьяченко не выглядела безнадежным аутсайдером и порой даже разыгрывала удачные комбинации, но ошибки дорого ей стоили. При 5:3 Шарапова подавала на матч, но именно в этот, самый неподходящий, момент впервые за партию отдала свой гейм. Счет сравнялся, и дело вновь дошло до тай-брейка. А там Дьяченко сыграла здорово, собственными активными действиями заработала сетболы и реализовала первую же попытку — 7:6 (7:3)», — пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина

Дьяченко играла через сет «Мария Шарапова покинула Уимблдон в первом круге. Задолго до встреч с Сереной Уильямс, Гарбинье Мугурусой и прочими проблемными соперницами. Для вылета Шараповой хватило землячки Виталии Дьяченко — очаровательной 132-й ракетки мира. С первого сета стало понятно, что подача у Марии не летит. Следовательно, вечер легким не будет. 27-летняя Дьяченко, чьей карьере всегда мешали травмы, играла через сет — то мощно, то никак.

По ходу первого сета Виталия надолго слегла у корта. Физиотерапевт напряженно колдовала с ее бедром. И очень удачно. Дьяченко встала на ноги и продолжила бить наотмашь. Виталия играла просто, но это давало результат. Под суматошным и отчаянным давлением соперницы Шарапова то делала брейк, то отдавала его. Три сета с нервными концовками — и Мария покидает турнир, сделавший ее королевой спорта XXI века. Какая боль», — констатировал корреспондент «Спорта День за Днем» Олег Евстигнеев.

Шарапова не сумела удержать преимущество

Впервые за 14 выступлений на травяном «Большом шлеме» Мария отправилась домой уже после первого матча: до этого ее худшим результатом были три вторых круга.

Самой главной проблемой Шараповой в этом матче стала неспособность удержать преимущество. В первом сете она трижды делала брейк, но сразу же его отдавала. Во второй партии вела 5:2, но в итоге опять отдала задел. А в решающем сете Мария дважды проигрывала свою подачу сразу после брейка.

В итоге из-за постоянной борьбы матч получился очень затяжным: 3 часа и 8 минут. Геймов в матче было тоже очень много — 36 штук. Шарапова впервые в карьере проиграла матч, который растянулся более чем на 35 геймов, до этого «Уимблдона» у нее было 12 побед в таких марафонах, начиная с последнего раунда квалификации «Ролан Гаррос»-2003.