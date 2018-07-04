Юлия Путинцева — Дарья Касаткина. Прогноз и ставки на теннисный матч 5 июля

Теннисистка из Москвы, представляющая Казахстан, является 53-й ракеткой мира.

Юлия проводила довольно серый сезон с регулярными вылетами в стартовых матчах на турнирах по всему миру. Мало кто ожидал, что Путинцева в итоге окажется на стадии 1/4 финала « Ролан Гаррос », одолев Джоанну Конту, Дженнифер Брэди Ван Цян и Барбору Стрыцову. Там ее остановить удалось Мэдисон Киз (6:7, 4:6).

Все прогнозы на Уимблдон

Перед Уимблдоном казахская теннисистка заглянула в Истборн, где добыла стартовую победу. но затем не справилась с хорваткой Донной Векич (7:5, 6:3). В первом матче на «Шлеме» Юлия не без труда справилась с полькой Магдой Линетт — 6:3, 3:6, 10:8.

У Путинцевой имеются проблемы с подачей, но она умеет красиво скрывать свои укороченные удары и вариативно действовать на задней линии.

Россиянка является 14-й ракеткой мира, такой же номер она получила в посеве.

Нынешний сезон складывается для Дарьи Касаткиной весьма успешно. Она стала лицом страны в женском Туре и побывала в двух финалах на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе. На «Ролан Гаррос» россиянка пробилась в четвертьфинал, одолев на своем пути вторую ракетку турнира Каролин Возняцки . При этом справиться с десятым номером посева Слоан Стивенс ей не удалось — 3:6, 1:6.

В первом раунде Уимблдона 21-летняя теннисистка из Тольятти без проблем одолела хорватку Яну Фетт — 6:2, 7:5. На счету Дарьи четыре эйса и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13-ти Касаткина способна играть на всю ширину корта и постоянно держать оппоненток под давлением, имея навык брать очки за счет укороченных ударов. Некоторые болельщики критикуют ее за неидеальную физическую форму, но в плане скорости и силы у нее явно все в полном порядке.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой не играли.

Класс россиянки ощутимо выше, чем у соперницы. Кроме того, у Дарьи нет спадов, она находится в оптимальной форме и уже адаптировалась к травяному покрытию. Предлагаем поставить на победу Касаткиной с форой -4,5 гейма за 1,78.